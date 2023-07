Streiks im Berliner Handel: Diese Unternehmen sind betroffen

Im Groß- und Einzelhandel in Berlin und Brandenburg wird am Freitag gestreikt. die Gewerkschaft Verdi fordert 13 Prozent mehr Lohn.

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel am Freitagmorgen zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi hatgte am Mittwoch mitgeteilt, das von den Arbeitgebern neu vorgelegte Angebot in den Tarifverhandlungen sei aus ihrer Sicht weiterhin nicht ausreichend.

Die Gewerkschaft fordert13 Prozent mehr Lohn (mindestens 400 Euro) und eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten 5,1 Prozent mehr Lohn ab September 2023 und 2,9 Prozent mehr ab August 2024, sowie 700 Euro Inflationsausgleichsprämie 2023 und 2024.

An dem gemeinsamen Streik von Einzel- und Großhandel beteiligen sich laut Verdi am Freitag Beschäftigte folgender Unternehmen: Kaufland-Filialen, Kaufland-Lager in Lübbenau, Rewe-Filialen und das Lager in Oranienburg, Edeka-Filialen und die Lager Freienbrink und Mittenwalde, Galeria, H&M Stores, Ikea-Häuser, einzelne Thalia-Buchhandlungen, Unternehmen des Pharmagroßhandels wie Phoenix Berlin, Alliance Healthcare Berlin, Gehe Berlin sowie Sanacorp Potsdam. Ob der Warnstreiks zu Filialschließungen führen wird, war am frühen Morgen unklar.