Alba Berlin: Zehnte Saison für Lucy Reuß

Lucy Reuß wird in ihre zehnte Saison bei Alba Berlin gehen. Die 25 Jahre alte Aufbau- und Flügelspielerin hat ihren Vertrag bei den Bundesliga-Basketballerinnen entsprechend verlängert. „Ich bin selbst ein wenig erschrocken, als mir aufgefallen ist, dass die nächste Saison bereits meine zehnte für Alba sein wird“, sagte Reuß in einer Mitteilung von Alba am Donnerstag. Sportdirektor Himar Ojeda bezeichnete sie als „ein echtes Vorbild und eine großartige Repräsentantin für den Mädchen- und Frauenbereich unseres Clubs“.