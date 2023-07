Smith verlässt Alba Berlin und wechselt nach Bologna

Jaleen Smith verlässt Alba Berlin. Der 28-Jährige wechselt vom Basketball-Bundesligisten nach Italien zu Virtus Bologna. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Smith machte von einer Ausstiegsoption in seinem Dreijahresvertrag Gebrauch. Der US-Amerikaner war vor zwei Jahren von den MHP Riesen Ludwigsburg in die deutsche Hauptstadt gewechselt und gewann in den zweiten Spielzeiten mit Alba je einmal die deutsche Meisterschaft und den Pokal.