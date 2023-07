Schlägerei in Neukölln: Drei Polizeikräfte verletzt

Drei Polizeikräfte und ein Radfahrer sind bei einem Einsatz in Berlin-Neukölln verletzt worden. Die Polizei wurde am späten Mittwochnachmittag auf eine Schlägerei vor einem Casino zwischen drei 20 Jahre alten Männern aufmerksam, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Demnach flüchtete einer der Verdächtigen beim Erblicken der Polizei - die anderen beiden schlugen unvermittelt in Richtung der Einsatzkräfte.