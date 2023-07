Umstrittene Busspur in der Clayallee wird endgültig entfernt

Ein Bus fährt am Zoologischen Garten in Berlin vorbei.

Die wohl bekannteste Busspur Berlins an der Clayallee in Dahlem und Zehlendorf verschwindet nun endgültig wieder. Der „Bussonderfahrstreifen“ zwischen Argentinischer Allee und Riemeisterstraße werde aufgehoben, teilte die Verkehrsverwaltung am Donnerstag mit. Er war im Vorjahr auf einem Parkstreifen eingerichtet worden, Anwohner hatten jedoch erfolgreich dagegen geklagt. Das Verwaltungsgericht Berlin stufte die Spur am 31. August in einem Eilverfahren als rechtswidrig ein, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt seien. So seien nicht genügend Busse unterwegs.