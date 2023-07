Löwin Berlin: Diese spektakulären Tier-Ausbrüche gab es schon in Berlin

Eine Löwin soll in Kleinmachnow unterwegs sein. Sie wäre nicht das erste Raubtier, das in Berlin ausbüxt.

Berlin. Handelt es sich bei dem Großtier, das in Kleinmachnow gesichtet worden ist, wirklich um eine Löwin? Oder „nur“ um einen Kaukasischen Bärenhund? Die Frage ist noch ungeklärt. Sicher ist: In Berlin und Umgebung kam es im Laufe der Jahre immer mal wieder zu spektakulären Ausbrüchen großer Tiere. Die meisten davon waren harmlos. Aber nicht alle. Wir erinnern an die verrücktesten Fälle.

2019: Die Affen Obi und Philippa auf Umwegen

Dass Affen zu den intelligentesten Tieren gehören, ist kein Geheimnis. Die Gelbbrustkapuzineräffchen Obi und Philippa aus dem Tierpark Berlin waren aber weiter durstig nach Wissen. So sehr, dass sie ein Schlupflos im Zaun entdeckten und im King-Kong-Stil die Fassade der benachbarten Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Campus Lichtenberg erklommen. Ein Äffchen kletterte gar um ein geöffnetes Fenster. Allzu spannend kann die Veranstaltung drinnen aber nicht gewesen sein, denn nach einer Viertelstunde verließ es das Gebäude wieder. Ohnehin hatten die Ausbüxer schnell wieder Heimweh, kehrten in den Tierpark zurück. Allerdings dauerte es mehrere Tage, bis die 40 Mitarbeiter beide wieder aufgreifen konnte.

2005: Gorilla Bokito – der Wiederholungstäter

Der 130 Kilogramm schwere Gorilla Bokito brach nachts immer wieder gern aus dem Berliner Zoo aus. Wie er dies immer wieder anstellte, konnte nie herausgefunden werden. Da Rotterdam behauptete, den sichersten Zoo zu haben, wurde der so genannte „Ausbruchkönig“ dorthin verlegt, wo er gleich die erste Nacht die Flucht ergriff, jedoch wieder eingefangen wurde.

2004: Ausgefeilte Fluchtaktion eines Brillenbärs

Brillenbär Juan, auf zwei Tatzen aufgerichtet Meter hoch, kletterte über die Mauer seines Freigeheges im Zoo und türmte zum benachbarten Kinderspielplatz. Das Tier konnte mit einem Schuss betäubt und in sein Gehege zurückgebracht werden. Der 110 Kilogramm schwere Brillenbär hatte einen Ast ins Wasser geworfen, sich daran abgestützt und mit einer Tatze an einer Mauer hochgezogen. Die etwa zwei Meter hohe Mauer trennt das Gehege von einem Wassergraben. Dahinter beginnt der Besucherbereich. Der Zoo ist während des Ausbruchs nicht evakuiert worden, die Besucher sollen das Tier vielmehr neugierig beobachtet und emsig fotografiert haben. „Manche unserer Besucher haben es vorgezogen, möglichst nah ranzugehen und mit ihrer Digital-Kamera Fotos zu machen, um die dann hinterher zu verkaufen. Um die Sicherheit ihrer Kinder haben sich diese Leute nicht gekümmert“, sagte der stellvertretende Direktor Heiner Klös gegenüber Spiegel Online.

2003: Elf Berberaffen auf der Flucht

Auch im Tierpark Friedrichsfelde waren schon die Affen los: Elf Berberaffen gelang bei einer Umsetzaktion die Flucht, zwei schafften es sogar über die Tierparkgrenze bis zur Alfred-Kowalke-Straße, was einen Feuerwehreinsatz auslöste. Zehn Tiere konnten noch am selben Tag – die meisten durch Betäubungsschüsse – eingefangen werden, der elfte verbrachte noch zwei Nächte in Freiheit auf einem Baum, bis es zurück ging.

1989/2009: Schimpanse sucht zum Mauerfall die Freiheit

Schimpanse Pedro nutzte im Jahr des Berliner Mauerfalls die Gunst der Stunde, um an einem über die Mauer seines Geheges im Zoologischen Garten zu klettern. Allerdings wurde er schnell wieder eingefangen. 30 Jahre später biss er Zoodirektor Bernhard Blaszkiewitz eines Morgens fast vollständig den rechten Zeigefinger ab.

1983: Bärin Petzi besucht Hawaiigänse

Braunbärin Petzi überwand mit einem athletischen Klimmzug eine zweieinhalb Meter hohe Betonwand und flanierte über die Zuschauerpromenade. In einem Gehege für Hawaiigänse fand ihr Ausflug ein jähes Ende: Betäubungsschuss durch den Tierarzt.

Buchempfehlungen für Kinder:

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.