Löwin bei Kleinmachnow entlaufen: Große Suchaktion

Berlin. Eine mutmaßlich in Brandenburg entlaufene Löwin hat eine große Suchaktion der Polizei ausgelöst. An der Suche nach dem Ausreißer sind seit der Nacht zu Donnerstag auch Hubschrauber der Landes- und Bundespolizei mit Wärmebildkameras beteiligt. Über die Warnapps NINA, KatWarn und Biwapp, sowie über die sozialen Medien und mit Lautsprecherdurchsagen warnt die Polizei Bewohner in Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow davor, das Haus zu verlassen. Haustiere sollten in die Wohnung geholt werden.

Woher die Löwin stammt, ist bisher unklar. Ein Videoclip, der auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt mutmaßlich eine Löwin, die nahe eines Waldes bei Kleinmachnow unterwegs war. Er wurde von einem Autofahrer gemacht. Das Video tauchte etwa gegen 2 Uhr bei Twitter auf. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei bereits auf der Suche nach dem Wildtier.