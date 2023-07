Fälle im Maßregelvollzug auf Höchststand seit 2013

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs untergebracht waren, hat im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 2013 erreicht. Das geht aus der Antwort des Justizministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Der Maßregelvollzug soll die Gesellschaft vor weiteren Straftaten schützen und die Rechtsbrecher therapieren, um sie wieder in die Gesellschaft integrieren zu können.