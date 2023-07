Polizei sucht in Brandeburg nach gefährlichem Wildtier

Ein gefährliches Wildtier ist in der Nacht zum Donnerstag in Brandenburg entlaufen und hat eine große Suchaktion ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, suchten Einsatzkräfte mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Unter anderem wurde die Bevölkerung mithilfe von Warnapps gewarnt. Um was für ein Tier es sich handelte, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Auch wo es entlaufen war, blieb unklar.