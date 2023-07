Feuerwehr und Forstverwaltung verstärken Zusammenarbeit

Die Feuerwehr fährt zu einem Einsatz in einem Wald.

Die Feuerwehr und die Forstverwaltung verstärken in Berlin ihre Zusammenarbeit zur Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Mittwoch zwischen von Landesbranddirektor Karsten Homrighausen und dem Leiter der Berliner Forsten, Gunnar Heyne, unterzeichnet worden, teilte die Feuerwehr mit. So wolle man gemeinsam Löschwasserbrunnen instand halten, Daten austauschen, Übungen abhalten oder sich um Wegenetze kümmern. Auch den Ausbau des Sensorsystems zur Waldbrandfrüherkennung oder von Rettungspunkten wollen die beiden Behörden gemeinsam planen.