Alternative zu CSD? Dyke March und Internationalist Queer Pride

Am Vorabend des Christopher Street Days findet in Berlin seit zehn Jahren der Dyke March statt. Die Demonstration wird vor allem von lesbischen Frauen getragen. (Archivbild)

Berlin. Der „große“ CSD Berlin, der in diesem Jahr zum 45. Mal durch Berlin ziehen wird, ist nicht die einzige Pride-Veranstaltung, die Berlin zu bieten hat. Rund um den traditionellen Pride-Monat Juni finden zahlreiche kleinere, weniger bekannte Demonstrationen statt. Das sind die Alternativen.

Der CSD, kurz für Christopher Street Day, geht auf die sogenannten „Stonewall Riots“ in New York City im Jahr 1969 zurück. Schwarze queere Menschen, Transpersonen, Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen und Dragqueens protestierten damals gegen die massive Repression und Razzien der Polizei in Schwulenbars wie dem Stonewall Inn, das sich eben auf der namensgebenden Christopher Street befand. Der Stonewall Aufstand fand Ende Juni statt – der Grund warum der Juni heute der Pride-Monat ist.

Politische Ausdifferenzierung der CSD-Veranstaltungen

Inzwischen haben sich die Pride-Veranstaltungen in Berlin ausdifferenziert, oft aus politischen Gründen. Erstmals spaltete sich 1997 der transgeniale CSD ab, der sich als nicht-kommerzielle und mit anderen politischen Kämpfen wir Antirassismus und Antikapitalismus verbundene Alternative bis 2016 hielt.

Während der Corona-Pandemie, als die große CSD-Veranstaltung abgesagt wurde, entstand kurzerhand ein anarchistischer CSD, der bis 2022 jährlich stattfand. Zum vierten Mal fand in diesem Jahr die Marzahn Pride statt, organisiert vom russischsprachigen queeren Verein Quarteera. Allein zur Marzahn Pride kommen jährlich Hunderte Menschen, über 1000 nach Angaben der Veranstalter.

Dyke March für lesbische Sichtbarkeit

Für lesbische Frauen ist der Dyke March ein Highlight, der 2023 zum zehnten Mal stattfindet. Am Freitagabend vor dem CSD kommen jährlich Tausende Teilnehmende zusammen, um für mehr lesbische Sichtbarkeit auf die Straße zu gehen. Am 21. Juli startet die Demonstration um 18 Uhr vor dem Festsaal Kreuzberg, wo sie auch enden soll.

Mit dabei sind traditionellerweise die „Dykes on Bikes“, die mit Motorrädern, Rollern und Crossbikes an der Spitze der Demo fahren. Dyke ist Englisch und bedeutet so viel wie „Kampflesbe“. Der zunächst abwertende Begriff wurde mittlerweile positiv angeeignet und wird als Eigenbezeichnung verwendet. Nach der Demonstration steigt 2023 die Dyke March-Abschlussparty unter dem Motto „Dykes* Do It Better“ im Festsaal Kreuzberg. Tickets gibt es online und an der Abendkasse.

Internationalismus bei der Internationalist Queer Pride

Eine der neueren Pride-Demonstrationen in Berlin ist die Internationalist Queer Pride, die seit 2021 parallel zum „großen“ CSD am 22. Juli stattfindet, um 17 Uhr auf dem Hermannplatz in Neukölln beginnt und am Oranienplatz in Kreuzberg endet. Organisiert wird die Demonstration von einer Vielzahl an kleinen Gruppen, die meistens einen internationalen oder migrantischen Bezug haben.

Mit dabei sind kurdische, lateinamerikanische, jüdische und Roma-Gruppen, aber auch Geflüchtete und Menschen mit Behinderung. Zur Begleitung der Demonstration der Internationalist Queer Pride haben sich verschiedene Künstler und Musiker angemeldet, so etwa DJ Grace Kelly, Queer Falafel oder das Berlin Stripper Collective.

