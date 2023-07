Prozess gegen mutmaßlichen Rechtsterroristen neu gestartet

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Der im April geplatzte Prozess gegen einen mutmaßlichen Rechtsterroristen in Potsdam ist am Mittwoch neu gestartet worden. Das Verfahren vor dem Landgericht Potsdam wird hinter verschlossenen Türen geführt, weil der Angeklagte zur mutmaßlichen Tatzeit minderjährig war. Daher gebe es keinerlei Informationen zu dem Prozess, sagte Gerichtssprecherin Viktoria-Sophie Eberlein am Mittwoch. Der erste Prozess war im April wegen der Erkrankung einer Schöffin geplatzt.