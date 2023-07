Konzept-Förderung: Klimaangepasster Stadtwald Frankfurt O.

Die Stadt Frankfurt (Oder) will vor dem Hintergrund des Klimwandels den Waldumbau weiter voranbringen und hat erste Erfolge vorzuweisen. Der Stadtwald konnte sich für das Bundesprogramm „Honorierung der Ökosystemleistung des Waldes und klimaangepasstes Waldmanagement“ qualifizieren. Damit stünden für die Pflanzung artenreicher und standortangepasster Mischwälder zusätzliche Mittel in fünfstelliger Höhe bereit, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.