Übergriffe Diebin beißt Polizistin in Berlin-Wittenau in den Finger

Eine mutmaßliche Ladendiebin hat eine Polizistin in Berlin-Wittenau in den Finger gebissen. Die 23-Jährige habe zuvor in einem Geschäft mehrere Packungen Kaffee sowie diverse Deosprays gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.