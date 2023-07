Gesundheit Zahl der ambulant tätigen Ärzte in Brandenburg gestiegen

Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte in Brandenburg ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Während Ende 2012 gut 3500 Vertragsärzte im Land tätig waren, seien es Ende 2022 bereits mehr als 4000 Mediziner gewesen, berichtete die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg am Mittwoch. Die Zahl der Psychotherapeuten stieg den Angaben zufolge von 310 im Jahr 2010 auf 545 zum Jahresende 2022.