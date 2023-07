13-Jähriger aus Oberhavel in Schleswig-Hostein aufgegriffen

Der 13-Jährige, der am Sonntag mit dem Auto seines Großvaters aus Glienicke auf Tour gegangen ist, wurde bei Oldenburg in Schleswig-Holstein aufgegriffen. Er sei mit einer weiteren Person unterwegs gewesen, die auch vermisst gemeldet gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei in Potsdam am Mittwochmorgen. „Sie hat sich an ihre Mutter gewandt, und die Mutter hat dann die Kollegen der Polizei informiert.“ Die Polizisten hätten beide auf einem Campingplatz im Kreis Plön aufgreifen können, so der Sprecher. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizeidirektion Nord in Neuruppin war der 13-Jährige mit einer 15-Jährigen unterwegs. Die Polizei habe eine Handyortung vorgenommen, nachdem sie von der Mutter der Teenagerin informiert worden sei. Auf diese Weise sei es möglich gewesen, einen groben Aufenthaltsbereich für die 15-Jährige festzulegen. Die Erziehungsberechtigten der beiden Jugendlichen seien informiert worden, sie sollen wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren. Zur Motivation der beiden Jugendlichen lassen sich nach Angaben der Polizei noch keine Aussagen treffen.

Der 13-Jährige aus dem Landkreis Oberhavel war am Wochenende bei seinem Opa zu Besuch in Glienicke und hatte die Autoschlüssel an sich genommen. Nach Polizeiangaben lebt der Junge in einer Unterkunft der Jugendnothilfe und war schon zum achten Mal ausgerissen. Der 13-Jährige sei wegen verschiedener Straftaten polizeibekannt. Auf dem Campingplatz ist in Schleswig-Holstein ist nach Angaben der Polizei auch das Auto des Großvaters gefunden worden.