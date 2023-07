Wetter in Berlin: Wann mit Gewitter gerechnet werden muss

Berlin/Potsdam. Örtliche Schauer und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Tag zunächst mit wechselnder Bewölkung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke, lokal treten Schauer auf.

Am Mittwochabend kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht zum Donnerstag regnet es weiterhin gebietsweise mit vereinzeltem Gewitter. Es werden Tiefstwerte zwischen 12 und 15 Grad erwartet.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes

Donnerstag, den 20. Juli 2023: Am Donnerstag Wechsel von Wolken und heiteren Abschnitten und die meiste Zeit trocken, vor allem vormittags noch örtlich Schauern. Am Nachmittag und Abend Bewölkungsrückgang und überwiegend trocken. Erwärmung auf 21 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger, vorübergehend böig auffrischender West- bis Nordwestwind. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag wolkig oder gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Gegen Morgen von Westen Bewölkungszunahme und eventuell erste Tropfen. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Schwacher Wind.

Freitag, den 21. Juli 2023: Am Freitag, nach besonders im Osten teils heiterem Start, zunehmend wolkig bis stark bewölkt. Von West nach Ost ausbreitender, zeitweiliger Regen, im Tagesverlauf zunehmend schauerartig, am Nachmittag und Abend dabei örtliche Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, bei Schauern und Gewittern böig auffrischend. In der Nacht zum Samstag wolkig, allenfalls vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind um West.

Samstag, den 22. Juli 2023: Am Samstag neben Wolken auch längere Zeit heiter. Örtlich Schauer, meist aber trocken. Höchsttemperatur 20 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Sonntag von Westen wolkig bis stark bewölkt. Zunächst allgemein niederschlagsfrei, im Verlauf im Westen gebietsweise aufkommender Regen. Temperaturrückgang auf 16 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest.