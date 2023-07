Altersarmut: Pflegebedürftige müssen deutlich mehr bezahlen

Die Zuzahlung in Pflegeheimen steigt deutlich, in Berlin um 390 Euro im Monat. Immer mehr Bewohner müssen deshalb zum Sozialamt.

Berlin. Die steigenden Pflegekosten machen immer mehr Menschen im Alter zu Sozialfällen. Inzwischen bekämen je nach örtlicher Lage bis zu einem Drittel der Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen von den Sozialämtern „Hilfe zur Pflege“, weil sie den geforderten Eigenanteil nicht aus eigener Kraft aufbringen könnten, kalkuliert Roswitha Gabriel, Geschäftsführerin der Johannesstift Diakonie Pflege & Wohnen für die Region Berlin und Brandenburg: „Damit sind Pflegebedürftigkeit und das Risiko von Altersarmut eng miteinander verbunden“, sagt Gabriel.

Der Verband der Ersatzkassen hat jetzt die neuen Kosten für die Pflege für Berlin analysiert. Die 31.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Berlins Pflegeheimen müssen inzwischen erheblich mehr für die Betreuung bezahlen. Der Eigenanteil an den Kosten ist im ersten Jahr in stationärer Pflege auf 2509 Euro gestiegen. Das sind 390 Euro oder fast 16 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Berlin liegt damit nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 2548 Euro pro Monat im ersten Heimjahr.

Zuzahlung liegt im Durchschnitt bei 2500 Euro, die Rente bei 1500 Euro im Monat

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Rente beträgt in Berlin etwa 1500 Euro im Monat. Selbst die erreichbare Höchstrente von knapp 2800 Euro netto reicht in vielen Häusern nicht aus, um den Eigenanteil zu stemmen. Besonders gute und baulich attraktive Häuser verlangen deutlich über 3000 Euro Zuzahlung.

In vielen Familien sind inzwischen die neuen Abrechnungen der Heimbetreiber eingetroffen. In Einzelfällen seien die Zuzahlungen auf bis zu 1000 Euro gestiegen, sagt Lars Düsterhöft, pflegepolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und beruflich beim Heimbetreiber ProCurand beschäftigt. Anfangs, als die Preissteigerung kam, habe es eine Delle gegeben, weil viele Menschen überlegt hätten, ob sie ihre Angehörigen stationär pflegen lassen sollten. Mittlerweile seien die Wartelisten wieder so lang wie eh und jeh. „Die Leute haben keine Wahl“, so der Sozialdemokrat.

Viele Pflegebedürftige müssen ihre Ersparnisse einsetzen, um die Kosten zu tragen

Viele können aus ihrer Rente Zuzahlungen von 2500 Euro nicht aufbringen und müssten ihre Ersparnisse einsetzen. Dass Angehörige zahlen müssen, ist selten. Kinder werden erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro herangezogen. Im Regelfall springt das Sozialamt ein.

Auch in der ambulanten Pflege sind die Kosten und damit die Zuzahlungen gestiegen. Hier verzichten die Menschen aber eher auf einzelne Leistungen, ersetzen etwa das Baden durch die Wäsche im billigeren Duschbad oder buchen nur noch die Katzenwäsche. „Die Qualität der Pflege wird dadurch schlechter“, sagt der Chef mehrerer ambulanter Pflegedienste.

Mit der Zeit im Heim sinken die Zuzahlungen, aber sind trotzdem höher als bisher

Dass die Zuzahlungen mit der Dauer eines Aufenthaltes im Pflegeheim sinken, hilft nur wenigen älteren Menschen. Die neu eingeführten Entlastungszuschläge steigen mit der Zeit,. Ab dem vierten Jahr in einer Einrichtung werden noch Zuzahlungen von 1738 Euro fällig, das waren aber immer noch 165 Euro mehr als vor einem Jahr.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur sehr wenige Menschen so lange in Pflegeheimen leben. Die meisten werden erst in einem so schlechten Gesundheitszustand aufgenommen, dass sie im Durchschnitt nach einem halben Jahr versterben, so ein Branchenkenner. Dass es viel weniger einigermaßen rüstige Bewohner gibt, schlägt sich wiederum im erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf nieder, für den oftmals das qualifizierte Personal fehle.

Heimbetreiber und Politiker fordern: Pflegeversicherung soll Kostenrisiken tragen

Die Pflegeversicherung trägt, anders als die Krankenversicherung, nur einen Teil der Kosten. Die Bewohner müssen in der Regel für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen der Heimbetreiber zahlen. Grund für die steigenden Zuzahlungen sind vor allem steigende Löhne für das Pflegepersonal. Maßnahmen für eine faire Bezahlung seien zu unterstützen, so die Ersatzkassen. Es könne aber nicht sein, dass stetig steigende Kosten zum Großteil von den Pflegebedürftigen geschultert werden müssten.

Johannesstift-Pflege-Chefin Gabriel mahnt ebenfalls Veränderungen an. So könnte die Ausbildungskostenumlage aus den Eigenanteilen der Bewohner herausgenommen werden, die Krankenkassen könnten die Behandlungskosten übernehmen, Bund und oder die Länder sollten wie schon für die Krankenhäuser Anteile an den Investitionskosten übernehmen. SPD-Mann Düsterhöft verlangt eine Änderung des Systems: Die Betroffenen müssten einen festen Beitrag leisten, die Risiken steigender Kosten müsse die Pflegeversicherung übernehmen. Derzeit sei es umgekehrt.