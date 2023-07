DRK ruft zum Blutspenden vor dem Urlaub auf

Berlin. Zum Start der Sommerferien in Berlin, Brandenburg und Sachsen hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dazu aufgerufen, vor dem Urlaub noch einmal zum Blutspenden zu kommen. „Die Sommerferien sind länger als die Haltbarkeit einer Blutkonserve“, sagte Kerstin Schweiger, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost der Deutschen Presse-Agentur. Je nach Präparat liege die Haltbarkeit bei fünf Tagen bis sechs Wochen.

In der Ferienzeit und bei Hitze spenden laut Schweiger in der Regel weniger Menschen Blut - die Versorgungslage in den drei Ländern sei aber stabil, die Vorräte würden fünf Tage reichen. Engpässe zeichneten sich zurzeit nicht ab, seien aber jederzeit möglich. Wichtig sei, dass regelmäßig weiter gespendet werde. Für eine lückenlose Versorgung seien in Berlin und Brandenburg jeden Werktag 600 Blutspenden erforderlich - in Sachsen 650, sagte Schweiger.