Auftakt für Alba in der Euroleague gegen Bayern

Alba Berlin muss zum Auftakt in der Euroleague beim FC Bayern antreten. Die Partie ist für den 5. Oktober in München angesetzt. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervor. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison auf internationalem Parkett kommt es für den Hauptstadt-Basketballclub eine Woche später am 12. Oktober. Gegner wird Baskonia Vitoria-Gasteiz aus Spanien sein. In der vergangenen Spielzeit der Euroleague hatte Alba den 16. Platz einen Rang hinter den Bayern belegt. 18 Teams spielen in der Euroleague.