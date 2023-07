Auto prallt gegen Baum: Vier Menschen verletzt

Bei einem Autounfall bei Müncheberg im Landkreis Märkisch Oderland sind der 18-jährige Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 12, 14 und 17 Jahren schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsteil Trebnitz mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 17-jähriger Mitfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Berlin geflogen. Die anderen Begleiter im Alter von 12 und 14 Jahren sowie der Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.