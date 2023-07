Mobilität Großes Bauvorhaben in Lübbenau startet

Im Spreewaldort Lübbenau soll der Verkehr künftig besser fließen. Dazu werden in der Innenstadt vier Bahnübergänge beseitigt und dafür Brücken errichtet. Am Dienstag erfolgte der erste Spatenstich für den Bau des Tunnels unter den Bahngleisen des Bahnüberganges Berliner Straße/Karl-Marx-Straße an der Landesstraße L 49. Die Deutsche Bahn und das Land Brandenburg sowie der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und die Stadt setzen das Vorhaben gemeinsam um. Es soll Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Gesamtinvestition für die neue Verkehrslösung beläuft sich mit Bundes- und Landesmitteln den Angaben nach auf rund 50 Millionen Euro.