Streams beherrschen deutschen Musikmarkt

Der deutsche Musikmarkt ist zu weiten Teilen fest in den Händen von virtuellen Klängen. Gut vier Fünftel des Umsatzes werden mit digitalen Angeboten erwirtschaftet. Physische Tonträger wie CDs, Vinyl, DVDs und Singles machen noch etwa 18 Prozent des Marktes aus. Das geht aus den am Dienstag in Berlin veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes Musikindustrie für das erste Halbjahr 2023 hervor.