Berlin: Diese Berufsgruppe kriegt eine Inflationsprämie

Berlin. Große Freude bei den Dachdeckern in Berlin: Sie bekommen dieses und nächstes Jahr eine Inflationsprämie – und zwar insgesamt 950 Euro. Das teilte die IG BAU Berlin am Dienstag mit. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit profitieren davon in der Hauptstadt rund 2820 Beschäftigte in Dachdeckerbetrieben. "Wichtig ist: Jeder Dachdecker und jede Büroangestellte – alle bekommen diese Sonderzahlung", erklärte Thomas Hentschel von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt.

So wird die Inflationsprämie ausgezahlt:

In diesem Jahr – und zwar ab sofort – steht den Beschäftigten der erste Teil der Prämie zu, das sind 475 Euro. "Nicht lange zögern und den Chef am besten sofort ansprechen. Sonst verfällt der Anspruch nämlich: Wer bis Mitte August die Prämie nicht einfordert, kann leer ausgehen", erklärte Hentschel.

Die zweite 475-Euro-Prämie wird spätestens mit dem Februar-Lohn im nächsten Jahr fällig. Auch die Azubis profitieren. Nach Angaben der IG BAU erhalten sie 166,25 Euro Extra-Geld.

Darum muss jeder Dachdeckerbetrieb die Inflationsprämie zahlen

Jeder Dachdeckerbetrieb in Berlin muss die Prämie zahlen. Denn: Die IG BAU hat sich auf Bundesebene für einen generellen Anspruch aller Branchen-Beschäftigten auf die Prämie stark gemacht – und so erreicht, dass für die Sonderzahlung die sogenannte Allgemeinverbindlichkeit gilt. "Damit müssen auch die Chefs, die sonst gern einen weiten Bogen um den fairen Tariflohn machen, die Inflationsausgleichsprämie zahlen", erklärte Hentschel.

Der IG BAU sei zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) als Arbeitgeberverband mit der Inflationsprämie ein Stück Lohntüten-Gerechtigkeit gelungen.