Bericht: BVG muss Fahrgast Schmerzensgeld zahlen

Kontrolleure der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) griffen einen Fahrgast an und beleidigten ihn rassistisch. Nun fiel ein Urteil.

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen einem Fahrgast, der bei einer Fahrscheinkontrolle rassistisch beleidigt worden ist, 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das urteilte das Amtsgericht Berlin-Mitte, wie die Berliner Zeitung am Dienstag berichtete. Demnach hatte das Amtsgericht an mehreren Verhandlungstagen drei der Kontrolleure befragt. Außerdem seien Aufnahmen der Überwachungskameras und Handy-Videos des Fahrgastes Jeremy Osborne gesichtet worden.

Es ist das erste Mal, dass die BVG von einem Gericht zur Schadensersatzzahlung an einen Fahrgast wegen Diskriminierung verurteilt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. "Es tut unfassbar gut zu wissen, dass die Richterin anerkannt hat, dass die Kontrolleure meine Menschenwürde verletzt haben", sagte Jeremy Osborne der Zeitung.

BVG: Kontrolleure sollen Fahrgast als "Schwarzkopf" bezeichnet haben

Konkret ging es um einen Vorfall im Oktober 2020, den der schwarze Sänger öffentlich machte. Vier Kontrolleure waren in die U-Bahn-Linie 2 am Bahnhof Spittelmarkt gestiegen. Sie trugen Zivilkleidung. Jeremy Osborne, der ein gültiges Monatsticket besaß, hatte einen von ihnen daher nach einem Ausweis zum Nachweis der Berechtigung für die Kontrollen gefragt. Die Kontrolleure forderten ihn dann auf, am Alexanderplatz auszusteigen. Dort kam es zum Streit.

Auf dem Bahnsteig habe einer der Kontrolleure ihn als "Schwarzkopf" bezeichnet – und wohl aufgrund seiner dunklen Hautfarbe zu ihm gesagt: "Black Lives Matter ist für dich doch nur eine Entschuldigung." Die Bewegung "Black Lives Matter" setzt sich gegen Rassismus gegenüber "People of Colour" (PoC), also Menschen mit dunkler Hautfarbe, ein. Nach Jeremy Osbornes Schilderung schubste einer der Kontrolleure ihn außerdem gegen eine Metallbank. Er erlitt Schürfwunden, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Die BVG-Kontrolleure, die beim Subunternehmen B.O.S beschäftigt waren, hatten eine andere Version. Sie sagten, dass der Fahrgast sie wegen ihres türkischen Migrationshintergrundes als "Ausländer" und "Rassisten" beschimpft hat. In einem Bericht gaben die Kontrolleure zudem an, dass er sie provoziert und seinen Fahrschein nur langsam gezeigt habe. Er sei ihnen auch nach der Kontrolle zurück in die U-Bahn gefolgt, habe andere Fahrgäste vor den Kontrolleuren gewarnt, einen ihrer Kollegen bespuckt und aus der Bahn gezerrt. Als sie ihn "fixieren" wollten, habe er dem Kollegen ins Gesicht geschlagen.

Vor Gericht jedoch verstrickten sich die Kontrolleure in Widersprüche. Das berichtete Jeremy Osborne der Berliner Zeitung. "Erst hieß es, der Kontrolleur sei ins Gesicht geschlagen worden, dann war nur noch von einem Versuch die Rede."

BVG erstattete Anzeige gegen Jeremy Osborne

Trotzdem hatte die BVG damals aufgrund der Aussage der Kontrolleure Anzeige gegen Jeremy Osborne erstattet. Dem US-Amerikaner wurde die deutsche Staatsbürgerschaft verweigert. Osborne wehrte sich, indem er Beschwerden an die Ombudsstelle des Senats, das Antidiskriminierungsnetzwerk ADNB, schrieb. Außerdem verklagte er die BVG wegen Diskriminierung nach dem Landesdiskriminierungsgesetz (LADG).

Das LADG wurde im Fall von Jeremy Osborne jedoch nicht angewendet. Laut Berliner Zeitung erklärte ein BVG-Anwalt vor Gericht, dass es sich "bei den mit den Fahrgästen abgeschlossenen Beförderungsverträgen um solche privatrechtlicher Art" handelt. Auch das Amtsgericht Mitte sah das so. Die BVG handelte demnach zivilrechtlich und deshalb hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Vorrang vor dem Landesantidiskriminierungsgesetz. Doch es gab ein Problem: Auch das AGG konnte nicht angewendet werden, weil der Vorfall länger als zwei Monate her war. Die geforderte Frist wurde nicht eingehalten.

Verurteilt wurde die BVG vom Gericht trotzdem. Jeremy Osborne sei durch die rassistischen Beleidigungen der Kontrolleure in seinem "allgemeinen Persönlichkeitsrecht" verletzt worden, zitierte die Berliner Zeitung seine Anwältin Claire Lops. Dieses Recht sei im Grundgesetz verankert.