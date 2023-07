Gesundheit Zuzahlungen für Pflege im Heim in Berlin weiter gestiegen

Eine Frau sitzt in einem Alten- und Pflegeheim in einem Rollstuhl auf einem Gang.

Die Eigenanteile für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen sind im vergangenen Jahr auch in Berlin deutlich gestiegen. Mit Stand vom 1. Juli müssen in der Hauptstadt durchschnittlich 2509 Euro für einen Heimplatz im ersten Jahr gezahlt werden und damit 390 Euro mehr als im Juli 2022, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab. Berlin liegt damit nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 2548 Euro pro Monat im ersten Heimjahr.