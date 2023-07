Guben: Bundespolizei beschlagnahmt unversteuerte Zigaretten

Die Bundespolizei hat in Guben (Spree-Neiße) rund 19.000 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt und zwei Männer festgenommen. Wie die Bundespolizei in Berlin am Montag mitteilte, hatten die Beamten am Samstagabend im Stadtgebiet zwei Fußgänger kontrolliert, die mit mehreren Reisetaschen und Rucksäcken unterwegs waren. Es handelte sich um einen 42-Jährigen und seinen 17-jährigen Sohn. Die beiden konnten sich mit gültigen Reisepässen ausweisen und waren auch im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, wie es hieß.