Polizei räumt besetzte Wohnung in Berlin-Neukölln

Die Polizei hat in Berlin-Neukölln eine besetzte Wohnung geräumt. Zwei Frauen und ein Mann wurden bei dem Einsatz am Sonntag in der Hermannstraße vorübergehen festgenommen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Zuvor habe der Hauseigentümer die Polizei eingeschaltet. Demnach hielten sich in einer seiner Wohnungen in der zweiten Etage mehrere Menschen widerrechtlich auf. Diese hätten die Schlösser ausgetauscht, hieß es von der Polizei. Aufgrund eines Räumungsersuchen des Eigentümers drangen Polizisten am Abend in die Wohnung ein. Begleitet wurde der Einsatz nach Polizeiangaben vom Protest von zunächst etwa 50, später rund 70 Menschen vor dem Haus.