Jugendliche schlagen wohnungslosen Mann in Frankfurt (Oder)

Mehrere Jugendliche sollen im Bereich eines Spielplatzes in Frankfurt (Oder) einen wohnungslosen Mann tätlich angegriffen haben. Der 59-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde von den Rettungskräften ambulant behandelt. Die Unbekannten sollen am Samstagabend auch noch auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben, als er schon am Boden lag. Der Hintergrund der Tat und die Identität der Schläger muss erst noch ermittelt werden.