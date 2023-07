Prignitz-Express fährt jetzt mit Biosprit statt mit Diesel

Erstmals in Brandenburg schickt die Deutsche Bahn Regionalzüge mit Biokraftstoff auf die Schiene. Zwischen Berlin und Wittenberge rollt der Prignitz-Express (RE6) jetzt mit Sprit aus biologischen Abfallstoffen statt mit Diesel im Tank. Die Deutsche Bahn teilte zum Start des Pilotprojektes am Montag in Neuruppin mit, die Klimabilanz der Triebwagen werde verbessert, ohne sie umbauen zu müssen. Laut Unternehmen fahren die Dieselzüge künftig mit 90 Prozent weniger CO2-Emissionen.