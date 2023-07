Füchse Berlin starten in die Saison-Vorbereitung

Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In den ersten Tagen steht zunächst vornehmlich die Datenanalyse im Vordergrund. Laktattests, sportmedizinische Untersuchungen und Krafttests sollen Trainer Jaron Siewert ein Bild vom Fitnesszustand seiner Spieler geben.

Berlin (dpa/bb). Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In den ersten Tagen steht zunächst vornehmlich die Datenanalyse im Vordergrund. Laktattests, sportmedizinische Untersuchungen und Krafttests sollen Trainer Jaron Siewert ein Bild vom Fitnesszustand seiner Spieler geben.

„So können wir sehen, in welchem Zustand sie aus dem Urlaub zurückkommen. Dann sieht man im ersten Training in der Halle schon ganz gut, wer ein bisschen mehr und wer ein bisschen weniger gemacht hat“, sagte Siewert. Zunächst wird deshalb an der Athletik gearbeitet, „um eine gute Basis zu schaffen und die Jungs wieder an den Ball zu gewöhnen“, so der Füchse-Trainer weiter.

Es wird aber auch erste Gespräche mit den Spielern geben. Denn „die mentale Fitness spielt für mich auch immer eine ganz große Rolle“, sagte Siewert. Dem Coach steht dabei fast der komplette Kader zur Verfügung. Sowohl die beiden Neuzugänge Jerry Tollbring (Schweden) und Hakun West av Teigum (Färöer-Inseln), wie auch die U21-Weltmeister Nils Lichtlein, Matthes Langhoff und Tim Freihöfer sind mit dabei. Einzig Kapitän Paul Drux wird nach seinem Achillessehnenriss noch länger pausieren müssen.

Die Füchse absolvieren vom 24. bis 29. Juli ein kurzes Trainingslager im Spreewald, am 28. August starten die Berliner mit einem Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig in die neue Saison.