Berlin: An diesen Bahnhöfen gilt demnächst ein Waffenverbot

Berlin. Die Bundespolizei verbietet das Mitführen gefährlicher Gegenstände in mehreren Bahnhöfen in Berlin: Reisende dürfen am letzten Juli-Wochenende keine Messer, Reizgas oder Schlaggegenstände mit sich führen. Das Verbot gilt am 28. Juli und 29. Juli 2023 jeweils in der Zeit von 16 bis 5 Uhr des Folgetages und endet somit am Sonntag, den 30. Juli um 5 Uhr, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Bahnhöfe in Berlin – Hier gilt ein Waffenverbot:

Friedrichstraße

Alexanderplatz

Ostbahnhof

Warschauer Straße

Ostkreuz

Treptower Park

Die Bereiche der örtlichen U-Bahnhöfe sind von dieser Allgemeinverfügung ausgenommen. Die Bundespolizei wird das Waffenverbot am letzten Juli-Wochenende überwachen und kontrollieren. "Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung können die Gegenstände sichergestellt und ein Zwangsgeld angedroht bzw. festgesetzt werden", teilte die Behörde mit.

Nach Angaben der Bundespolizei bewegt sich die Zahl der Gewaltdelikte in Bahnhöfen seit Jahren auf anhaltend hohem Niveau. Zuletzt nahmen die Gewaltvorfälle sogar zu. Das war der Anlass, um ein Waffenverbot für das letzte Juli-Wochenende zu verhängen. Somit sollen Gewalttaten verhindert sowie Reisende und Einsatzkräfte geschützt werden.

"Wiederholt kommt es zu strafrechtlich relevanten Ereignissen durch die Begehung von Gewaltdelikten unter Anwendung von gefährlichen Gegenständen. Daher ist diese Einschränkung aus Sicht der Bundespolizei erforderlich", begründete die Behörde die Maßnahme.

Waffenverbot: Zuletzt gab es im April Kontrollen

Ein Bundespolizist kontrolliert im Bahnhof Gesundbrunnen einen Mann.

Foto: Paul Zinken/dpa

Zuletzt gab es im April 2023 ein Waffenverbot an den Bahnhöfen Südkreuz, Ostkreuz, Gesundbrunnen und Warschauer Straße. Bei Kontrollen wurden acht Verstöße gegen das temporäre Waffenverbot festgestellt. Die Einsatzkräfte stießen bei manchen Menschen zudem auf Drogen: 15 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden registriert.

