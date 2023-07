Brandenburg: Junge fährt mit Opas Auto davon – und wird seitdem vermisst

Glienicke/Nordbahn. Wo ist er nur? Diese Frage wird sich die Familie des 13 Jahre alten Jungen aus Brandenburg wohl gerade stellen.

Das Kind hatte am Sonntag in Glienicke im Landkreis Oberhavel das Auto seines Großvaters entwendet. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war der Junge zu Besuch bei seinem Opa gewesen und gegen Mittag mit dem Wagen weggefahren.

Von seiner Spritztour ist der Junge bislang nicht zurückgekehrt. Nach Angaben der Polizei liefen verschiedene Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 13-Jährigen ins Leere. Sowohl vom Jungen als auch vom Auto fehlt nach Angaben des Sprechers bisher jede Spur.

Dass ein Minderjähriger mit dem Auto eines Familienmitglieds unterwegs ist, ist kein Einzelfall. Ein 15-Jähriger hatte sich im Dezember 2022 das Auto seines Vaters genommen - und eine Spritztour in Lichtenberg gemacht.

Eine Zeugin war auf den jugendlichen Fahrer aufmerksam geworden, weil er mit hohem Tempo auf dem Hönower Weg unterwegs war. Sie rief dann die Polizei, nachdem der 15-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren hatte und mit einem geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Das geparkte Auto wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Dort stieß es gegen einen weiteren Wagen, der wiederum drei andere Autos zusammenschob.

Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sprach damals von einem "erheblichen Sachschaden". Der Jugendliche blieb offensichtlich unverletzt, aber wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.