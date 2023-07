Wetter in Berlin heute:

Potsdam/Berlin. Das Wochenende mit dem schweißtreibenden Wetter in Berlin ist geschafft. In dieser Woche erwartet die Berlinerinnen und Berliner ein Mix aus Sonne, Wolken und teilweise Gewittern.

Der Montag startet heiter bis wolkig mit bis zu 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den späten Nachmittags- und Abendstunden ist dann vermehrt mit Gewittern, zum Teil auch mit Wind- und Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern zu rechnen. Dies betrifft vor allem den Norden Brandenburgs, später auch den Berliner Raum. Auch Hagel ist lokal möglich.

In der Nacht kann es weiterhin gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen. Lokal sind weiter Sturmböen möglich. Bis auf 11 Grad kühlt es dabei ab.

Wetter in Berlin: Das ist die Vorhersage des DWD

Dienstag, den 18. Juli 2023: Am Dienstag heiter bis wolkig und trocken. Am Abend Bewölkungsrückgang. Höchsttemperatur zwischen 23 Grad in der Uckermark und bis zu 27 Grad in der Elbe-Elster-Region, in Berlin um 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, vor allem in der Nordhälfte Durchzug von Wolkenfeldern. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 10 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, den 19. Juli 2023: Am Mittwoch wechselnde Bewölkung, am meisten Sonnenschein im Süden Brandenburgs. Erst verbreitet trocken, im Tagesverlauf örtliche Schauer, von der Prignitz bis zur Uckermark am Nachmittag und Abend geringe Gewitterneigung. Temperaturanstieg auf 24 bis 27 Grad, im Norden Brandenburgs 22 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bewölkt und örtlich Schauer, geringe Gewitterneigung. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Donnerstag, den 20. Juli 2023: Am Donnerstag zu Beginn meist wolkig oder stark bewölkt und örtlich schwache Schauer. Im Tagesverlauf zunehmend heitere Abschnitte und trocken. Erwärmung auf 21 bis 24 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag wolkig oder gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Abkühlung auf Werte zwischen 13 und 10 Grad. Schwacher Wind.