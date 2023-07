Berlin Thunder gewinnt in Prag: Playoff-Chancen steigen

Das Footballteam Berlin Thunder bleibt in der European League of Football auf Playoff-Kurs. Beim Liga-Neuling Prag Lions gewann das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck mit 43:6 (21:6). Den letztlich souveränen Erfolg sicherte Spielmacher Stade Karmann, der mit seinen tiefen und präzisen Pässen immer wieder ein probates Mittel gegen die Abwehr der Lions fand. Positiv auf die Playoff-Chancen von Thunder wirkte sich auch die Niederlage der Wroclaw Panthers gegen die Vienna Vikings aus. Für Thunder war es am siebten Saisonspieltag der dritte Sieg in Folge. Ein erstes Highlight setzte Aaron Jackson gleich zu Beginn der Partie. Im Stadion von FK Viktoria Zizkov trug er den Kickoff der Tschechen bis in die Endzone der Gastgeber zur 6:0-Führung der Berliner. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fing Jackson dann noch einen Pass zum Touchdown. Max Zimmermann sorgte noch vor der Halbzeitpause für weitere sechs Punkte von Thunder. In der zweiten Halbzeit musste Berlin dann nur noch das Nötigste machen, um den Sieg zu sichern.