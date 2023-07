Nach Wochen heftiger Diskussionen um Aftershowpartys und Umgang mit Frauen steht Rammstein zum Heimspiel in Berlin auf der Bühne. Nicht alle sind davon begeistert.

Zwischen Jubel und Protest: Rammstein in Berlin

Berlin. „Sonne“, „Mein Herz brennt“ oder „Ich will“ – als ich 14 Jahre alt war, habe ich das Album „Mutter“ von Rammstein hoch und runter gehört. Die meisten Texte kenne ich auswendig und kann sie mitsingen – so auch am Sonnabendabend im Berliner Olympiastadion. Als einer von 60.000 Fans stand ich da, hab mich von Musik und Show in den Bann ziehen lassen und fand es großartig. Lesen Sie auch die Konzertkritik: Rammstein – Lindemann sorgt für Aufsehen mit geänderter Zeile

Irritiert haben mich allerdings Plakate und Schilder, auf denen andere Fans ihre volle Solidarität mit der Band und ihrem Frontmann Till Lindemann bekundeten. Genau so seltsam fand ich in einigen Presseberichten Sätze wie: „60.000 zogen ins Olympiastadion, um ihre Helden zu sehen.“ Ich vermag kaum für die anderen 59.999 zu sprechen, aber meine „Helden“ sind Rammstein nicht und zu Solidaritätsbekundungen sehe ich auch keinerlei Anlass.

Denn mir ist bewusst: Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Lindemann, die er bestreitet, wiegen schwer. Sollten sie zutreffen und nachweisbar sein, gehört er dafür juristisch zur Rechenschaft gezogen. Aktuell ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft jedoch nur wegen eines Anfangsverdachts und im Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung.

Rammstein: Man kann Werk vom Autor trennen

Martialische Bühnenshow: Während des Songs „Mein Teil“ bearbeitet Rammstein-Frontmann Till Lindemann den Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz mit dem Flammenwerfer.

Foto: Malte Krudewig / dpa

Wo mir hier vielleicht eine Differenzierung gelingen mag, bin ich an anderer Stelle nicht dazu fähig. Ich liebe die Musik von Rammstein seit mehr als 20 Jahren. Unabhängig des Ausgangs der Causa Lindemann wird sich das wahrscheinlich auch nie ändern.

Die grundsätzlich Frage, ob man Werk von Autor trennen kann, stellt sich hier ja nicht zum ersten Mal. Bereits bei Michael Jackson, Kevin Spacey und vielen weiteren, die ihre Macht vermutlich oder nachweisbar gegenüber Schwächeren ausgenutzt haben, kam sie immer wieder hoch.

Ich würde diese Frage für mich im Fall von Rammstein zum aktuellen Zeitpunkt mit „Ja“ beantworten. Mich begeistern Musik und Show und nicht die Personen, die dahinterstecken.