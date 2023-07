Wetter in Berlin: Nach Hitze-Härtetest - Bleibt es so warm?

Berlin hat am Samstag ordentlich geschwitzt! In Tempelhof wurden sogar 35,5 Grad gemessen. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Wetter Nach Hitze-Härtetest in Berlin: Bleibt es so heiß?

Potsdam. Der bislang heißeste Tag des Jahres in Berlin und Brandenburg ist überstanden! Am Samstag waren in Tempelhof 35,5 Grad und im brandenburgischen Lübben im Spreewald sogar 36,9 Grad Höchsttemperatur gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag.

In Berlin kühlen sich Menschen in einem Brunnen vor dem Dom ab.

Foto: Omer Messinger/Getty Images

Auch am Sonntag wird das Wetter wieder sommerlich warm. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Es wechseln sich ab dem Mittag Sonne und Wolken ab und es bleibt trocken. Der Wind frischt im Tagesverlauf zunehmend auf, im Norden Brandenburgs kann es mitunter böig werden. Zum Abend nimmt der Wind allmählich ab. In der Nacht zum Montag wird es wolkig und trocken bei Temperaturen zwischen 16 und 12 Grad.

Großer Andrang in den Freibädern in Berlin - zahlreiche Bäder schlossen frühzeitig

Eingangskontrollen mit Flatterband und neuer Ausweispflicht am Prinzenbad in Kreuzberg.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Bei dem Schwitze-Wetter am Samstag suchten zahlreiche Berlinerinnen und Berliner Abkühlung in einem Freibad. Auch von den neu eingeführten Ausweiskontrollen und Polizeistreifen ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht abschrecken. Der Andrang war teilweise so groß, dass die Betreiber an einigen Orten bereits am frühen Nachmittag einen Einlassstopp verhängten. So ließen unter anderem die Sommerbäder Wuhlheide, am Insulaner, Humboldthain, Gropiusstadt, Seestraße oder Pankow deutlich früher keine Besucher mehr hinein. Bei der Schließung des Sommerbads am Insulaner kam es zu Unmut bei etwa 30 Menschen, die vor der Kasse gewartet hatten.

Gibt es auch in den kommenden Tagen Badewetter? Das ist die Vorhersage des DWD

Montag, 17. Juli 2023: Am Montag neben Quellwolken viel Sonnenschein. Vor allem in Nordbrandenburg einzelne Schauer oder kurze Gewitter, sonst überwiegend trocken. Höchstwerte 26 bis 30 Grad, in Berlin um 28 Grad. Im Tagesverlauf wieder auffrischender Südwest- bis Westwind, lokal Windböen (Bft 7). Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Dienstag meist gering. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 15 bis 12 Grad. Schwacher Wind um West.

Dienstag, 18. Juli 2023: Am Dienstag heiter bis wolkig und trocken. Höchsttemperatur zwischen 23 Grad an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, um 25 Grad in Berlin und bis 28 Grad in der Niederlausitz. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Mittwoch von Nordwesten Durchzug höherer Wolkenfelder. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 12 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, 19. Juli 2023: Am Mittwoch heiter, zeitweise wolkig, örtlich Schauer. Temperaturanstieg auf 24 bis 27 Grad, in Berlin um 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.