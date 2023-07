Verkehr Minister will wenig Belastung bei Sperrung von Bahnlinie

Angesichts von Einschränkungen in den nächsten beiden Jahren auf der Bahnstrecke Berlin - Hamburg dringt Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) auf möglichst wenig Beeinträchtigungen. „Die Bahn ist gefordert, die Belastungen so gering wie möglich zu halten“, sagte Beermann dem „Nordkurier“, den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ und dem „Prignitzer“. Das mahne er immer wieder beim Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn an. Bei solchen Bauarbeiten müsse mit den Menschen vor Ort, mit den Landkreisen und Gemeinden gesprochen werden.