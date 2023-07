Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg: Jetzt kommt es doch anders

Berlin. Anders als zunächst angekündigt wird es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt am Berliner Schloss Charlottenburg geben. Das teilten die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) und der Veranstalter am Freitag mit. Ein entsprechender Vertrag sei für dieses Jahr und für 2024 abgeschlossen worden.

Der Markt werde dann von einem Unternehmen aus dem brandenburgischen Velten ausgerichtet, das über eine lange Erfahrung in der Unterhaltungsbranche verfüge. In Berlin veranstaltete das Unternehmen unter anderem den Weihnachtsmarkt am Opernpalais, hieß es.

Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg: Bauabläufe wurden erneut geprüft

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Ende vergangenen Jahres hieß es, der Weihnachtsmarkt könne 2023 wegen der Bauvorbereitung für das auf dem Areal geplante Besucherzentrum nicht stattfinden. Dieser soll bis 2027 abgeschlossen sein. Nach Angaben eines Stiftungssprechers hieß es nun, man habe die Bauabläufe erneut geprüft. Im Ergebnis könne es den Weihnachtsmarkt doch geben.

Den Vertrag mit dem bisherigen Veranstalter hat die Stiftung allerdings nicht verlängert. Dies sei dem Unternehmen zwar angeboten worden. Es habe jedoch nicht reagiert, erklärte der Sprecher. Der bisherige Veranstalter sprach am Freitag von einem „Weihnachtskrimi“, über den er nächsten Mittwoch (19. Juli) in einer Pressekonferenz informieren will. In der Vergangenheit war es zwischen der Stiftung und dem Veranstalter zum Streit gekommen, der vor Gericht landete.

Weitere Nachrichten aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: