Lehrer in Burg enthüllen rechte Vorfälle an ihrer Schule, lassen sich nun wegen Bedrohungen versetzen. Wie groß ist das rechte Problem?

Rechte Hetzkampagne in Burg (Spreewald) gegen zwei Lehrer, die rechte Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht haben.

Kampagne nach Brandbrief „Zum Glück ging es uns nicht physisch an den Kragen“

Berlin. Lächelnd schauen Laura Nickel und Max Teske in die Kamera. Dass das Foto jemals im folgenden Kontext verwendet wird, hätten sie sicherlich nicht gedacht: An verschiedenen Stellen in der brandenburgischen Gemeinde Burg (Spreewald) wurden Sticker mit den Gesichtern der Lehrerin und des Lehrers der Grund- und Oberschule „Mina Witkojc“ sowie der Aufschrift „’pisst Euch nach Berl*in“ geklebt.

Eine Hetzkampagne gegen die beiden, die durch einen Brandenbrief wegen rechter Vorfälle an ihrer Schule die Aufmerksamkeit auf sich und die Gemeinde Burg im Spreewald gezogen haben – auch von rechter Seite. Nun ziehen die beiden Konsequenzen.

Lehrerin: „Schüler haben sich nicht mehr allein in den Schulflur getraut“

Die Geschichte begann bereits vor vier Jahren, als Nickel, die in der Region geboren und aufgewachsen ist, an die Schule kam. Seitdem seien ihr immer wieder Berichte von rassistischen, homophoben oder sexistischen Ausfällen und anderen Vorfällen überliefert worden. Sprüche wie „Schwuchtel“ oder „Arbeit macht frei“, Hitlergrüße und gemalte Hakenkreuze gehören zum Schulalltag. Jugendliche berichteten Nickel von Beleidigungen und Bedrohungen. „Einige haben sich nicht mehr allein in den Schulflur getraut.“

Auch interessant: Hakenkreuz am Arm? Ärger im Jugendamt Pankow

Nach einem Schulfest für Toleranz sei ein Vielfalt-Banner mit „SS“ beschmiert worden. Die Täter kämen laut Nickel vor allem aus der Klassenstufe 9, die sie zeitweise unterrichtet hat. Zur Zielscheibe seien solche Schülerinnen und Schüler geworden, die eine andere sexuelle Orientierung haben oder solche, die sich gegen rechts positioniert haben.

Laura Nickel und Max Teske bei einer Demonstration im Mai „Vielfalt statt Einfalt - Schule ohne Diskriminierung" vor dem Schulamt in Cottbus.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Während auf der Webseite der Grund- und Oberschule von Weltoffenheit, Toleranz und Inklusion die Rede ist, beklagt Lehrerin Nickel Untätigkeit seitens der Schulleitung. Irgendwann sei der Leidensdruck so groß geworden, dass sie sich mit ihrem Kollegen Max Teske dazu entschied, einen anonymen Brandbrief zu veröffentlichen, um die Missstände ans Tageslicht zu bringen.

Anonymer Brandbrief schlägt hohe Wellen

„Wir wollten nicht nur aus dienstrechtlichen Gründen anonym bleiben, sondern auch eine gesellschaftliche Debatte darüber anstoßen, dass es generell ein Problem ist“, erklärt Nickel. Tatsächlich hätten mehrere Schulen ähnliche Vorfälle gemeldet.

Als die beiden Lehrer merkten, was der Brief für Wellen schlägt und nachdem aus der brandenburgischen Politik das Zeichen kam, dass ihre Veröffentlichungen keine Konsequenzen nach sich ziehen würden, trauten sie sich aus der Deckung. „Wir wollten für Erklärungen zur Verfügung stehen, auch gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen“, so Nickel. Allerdings sei es danach zunächst zur Spaltung im Kollegium gekommen.

Dass die Debatte letztlich derart breit und hitzig diskutiert wird, hätten beide nicht erwartet. „Ich bin einerseits froh über die Resonanz, gleichzeitig erschlägt es mich aber auch.“ Erschlagen auch deshalb, weil sie mittlerweile mit ganz konkreten Bedrohungen leben muss.

Die beiden Lehrer nahmen mögliche Bedrohungen in Kauf

„Wir haben uns darauf eingestellt, dass was kommt, wussten nur nicht in welcher Form“, so Nickel. „Zum Glück ging es uns nicht physisch an den Kragen.“ Der Staatsschutz, der sich eingeschaltet hatte, versuchte sie zu beruhigen: „Sie sagten, die Szene sei nicht bekannt dafür, dass sie Leute wie uns zusammenschlagen.“

Bedrohlich wurde es trotzdem: Neben der Klebeaktion wurde auf einem Instagram-Account, der sich gegen Nickel und Teske richtete, zur „zeckenjagd“, zur Verfolgung dieser aufgerufen. Vom Cottbusser AfD-Politiker Jean-Pascal Hohm wurden sie als „linksradikale Denunzianten“ beschimpft. Dabei stellt Nickel klar: „Wir sind keine Linksradikalen! Ich bin einfach nur Demokratin.“

Die Berichte aus Burg haben bundesweit für Bestürzung gesorgt, unter anderem beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) – zumal es nicht der erste Skandal im Zusammenhang mit rechten Tendenzen in der Gemeinde ist: Vor rund drei Jahren erwarb der vermeintliche Neonazi Daniel G. einen Gasthof in der beschaulichen Gemeinde: Das „Deutsche Haus“. Zudem hat die AfD bei der letzten Bundestagswahl rund 26 Prozent der Erst- und 25 Prozent der Zweitstimmen einfahren können.

Bundesparteien ließen sich kaum blicken, während die AfD Bürgerdialoge veranstaltet

Doch wie groß ist die Bedrohung von rechts in Burg? „Rechtsextremismus gibt es hier kaum“, meint Lehrerin Nickel. Dieser lasse sich eher in Cottbus finden, das rund 20 Autominuten entfernt liegt. Sie glaubt auch, dass die Hetzkampagne gegen sie dort entsprungen ist. In Burg seien vielmehr Alltagsrassismus und Politikverdrossenheit verbreitet. „Es ist vor allem das Gemecker auf die Bundesregierung und alles was anders ist.“

Die Idylle Burgs im Spreewald wird durch rechte Skandale gestört. Bürger der Gemeinde wehren sich aber gegen das rechte Image.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Irgendwo verständlich, wie sie findet, da sich die Parteien der Koalition auf Bundesebene – SPD, Grüne und FDP – kaum vor Ort blicken ließen. „Die Menschen fühlen sich nicht gehört.“ Stattdessen werden laut ihr Bürgerdialoge von der AfD veranstaltet.

Der Brandbrief hat nun einiges ins Rollen gebracht: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich gegen jede Art von rassistischer Ausgrenzung geäußert und am Freitag das „Bündnis für Brandenburg“ erneuert, welches sich für Vielfalt und Toleranz einsetzt.

Doch auch in Burg selbst will man sich nicht den brauen Stempel aufdrücken lassen. Auf der Webseite des Amts Burg wird dafür geworben, sich der Initiative #WirsindBurg anzuschließen. Sie kann bereits eine lange Liste von unterstützenden Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen vorweisen, die sich teilweise in einem Film zu Wort melden.

Initiative aus Burg wehrt sich gegen braunes Image

Martin Libutzki ist Mitinitiator und wehrt sich gegen das Image Burgs, Hort von Rechtsextremen zu sein. Er betreibt einen Eisverkaufswagen in der Gemeinde, die aufgrund des Biosphärenreservates Spreewald jedes Jahr viele Touristen anzieht. Libutzki ist außerdem Vorsitzender des Sportvereins SG Burg, dem größten Verein in der Gemeinde.

Rassismus und jegliche Form von Diskriminierung haben keinen Platz auf dem Sportplatz und sind auch noch nicht vorgekommen, wie er der Berliner Morgenpost mitteilt. Gleichwohl gibt er zu bedenken, dass er sich in einer Blase aufhält und von Menschen umgeben ist, die sich selbst nicht politisch rechts verstehen würden.

Aus der Bundespolitik seien sehr schnell Reaktionen gekommen, erklärt Laura Nickel. Unter anderem trafen sich die beiden engagierten Lehrer mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider.

Foto: Laura Nickel

Laura Nickel begrüßt die Initiative, mahnt jedoch zugleich, es nicht bei Lippenbekenntnissen zu belassen und sich auf dem auszuruhen, was bisher erreicht wurde. „Es ist nicht nur damit getan, einen Film zu drehen. Es müssen auch Lösungen im Umgang mit solchen Leuten gefunden werden, die nicht tolerant sind.“

Sie wünsche der Gemeinde, ein Ort der Weltoffenheit zu sein, doch brauche es mehr Widerstand gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft statt reiner Imagepflege. Sie selbst sowie ihr Kollege Max Teske verlassen Burg, haben sich versetzen lassen. „Es ist schon ein komisches Gefühl, nach vier Jahren zu gehen.“ Nickel habe sich ja auch wohl gefühlt.

Nach Berlin, wie auf den Hetz-Aufklebern gefordert, zieht es Nickel aber nicht. Sie bleibt in der Region und will das Bündnis „Mehr Demokratie an Schulen“ voranbringen und mit der Politik ins Gespräch kommen. „Es ist zu meinem Herzblutthema geworden.“

Lesen Sie auch:

GEW: Aufarbeitung an der Schule in Burg muss weitergehen

Aufruf zur Solidarität mit Lehrkräften aus Burg