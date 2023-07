Berliner Freibäder: Ab Samstag nur noch mit Ausweis zugänglich

Die Berliner Bäder-Betriebe haben auf die Gewalt reagiert. Ab Samstag darf man nur noch mit einem Ausweis in Berliner Freibäder.

Warum die Bäder-Betriebe die Gewalt-Problematik in den Freibädern nicht in den Griff bekommen - und welche Folgen Störenfrieden drohen.

Gewalt in Freibädern: „Extreme Belastung“

Gewalt in Freibädern: „Extreme Belastung“

Nach Gewalt & Randale Ab Samstag nur noch mit Ausweis in Berliner Freibäder

Berlin. Nach wiederholter Gewalt ist der Eintritt in Berliner Freibäder ab diesem Samstag (15.7.) nur noch mit einem Ausweis möglich. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit.

Neben dem Personalausweis könnten Besucherinnen und Besucher ihren Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen. Um überfüllte Bäder zu vermeiden, sollten zudem künftig deutlich früher als bislang Einlass-Stopps verhängt und das Sicherheitspersonal aufgestockt werden, hieß es weiter. Nach Angaben der Senatsinnenverwaltung sollen zudem an vier Schwimmbädern mobile Polizei-Wachen aufgestellt werden.

Lesen Sie auch: Gewalt am Beckenrand – So bekam die Stadt München ihre Freibäder in den Griff