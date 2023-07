100 Jahre Messe Berlin: Gewinnen Sie eine exklusive Tour

Bekannt aus Film und Fernsehen: Das Palais am Funkturm auf dem Gelände der Messe Berlin.

Berlin. Die Berliner Messe hat Grund zu feiern: Vor 100 Jahren – am 21. Juli 1923 – gründeten sieben Industrielle der damals führenden Berliner Textil- oder Lederindustrie die Gemeinnützige Berliner Messe-Aufbaugesellschaft mit beschränkter Haftung. Achter Gesellschafter der 1923 gegründeten Messegesellschaft war die Stadt Berlin. Berlin ist nicht nur Deutschlands wichtigster Messestandort, sondern zählt heute auch zu den zehn umsatzstärksten der Welt.

Bewegte Historie der Messe entdecken

Zum 100. Jahrestag ihrer Gründung lädt die Messe Berlin nun am 21. und 22. Juli zur exklusiven Geländetour „100 Jahre Messe Berlin. Ein Rundgang durch Architektur und Gärten“ ein. Auf eine äußerst bewegte Geschichte blickt die Messe rund um den 1926 errichteten Funkturm zurück. Hier tagte einst unter anderem die Bundesversammlung und wählte die Bundespräsidenten Theodor Heuss (1954), Heinrich Lübke (1959) und Gustav Heinemann (1969).

Die Gesamtanlage der Messebauten mit ihrer Architektur der Vor- und Nachkriegsmoderne im Ortsteil Westend steht unter Denkmalschutz. Ein wuchtiges Eingangsportal, lichtdurchflutete historische Messehallen, ein charmanter und berühmter Ballsaal sowie bekannte und unbekannte grüne Oasen – die Rundgang-Teilnehmer können sich auf unterhaltsame Anekdoten freuen. Geführt wird die Tour von kundigen Messe-Mitarbeitern.

Messe-Koi „Hansi“, Botanik und Kunst

Bei der Tour geht es auch um Botanik: So wird etwa der Japanische Garten vorgestellt, der zu den unbekannteren Gärten auf dem Gelände zählt und ein wahrer Ort der Ruhe ist. So dreht dort etwa Messe-Koi „Hansi“ im Teich seine Runden. Die ältesten Bäume stehen bereits seit den 1930er-Jahren – wie Ginko, Schwarzkiefer und Ahorn. Auch Tulpenbaum oder Esskastanie gibt es zu entdecken.

Der Sommergarten ist gesäumt von Säulenpappeln – das hatte sich der Landschaftsgartenarchitekt Ludwig Lesser in den 1930er-Jahren bereits so ausgemalt. Die heutigen Pappeln stehen dort seit Ende der 1980er-Jahre. Weiterer Blickfang: Die strahlend gelbe Skulptur „Looping“ – von Weitem vom Messedamm und der Avus zu sehen – wurde 1987 bis 1992 von der Künstlerin Ursula Sax geschaffen. Seit 1992 steht das Kunstwerk zwischen dem Japanischen Garten und der Halle 12 am Messedamm.

Geführter Rundgang: Hier gibt es Tickets

Verlosung: Die Berliner Morgenpost verlost 3 x 2 Tickets für die exklusive Geländetour „100 Jahre Messe Berlin. Ein Rundgang durch Architektur und Gärten“ am 21. und 22. Juli 2023. Unter morgenpost.de/messetour können Sie an der Verlosung teilnehmen. Hier finden Sie auch die Teilnahmebedingungen und den Datenschutzhinweis. Teilnahme: Sonntag, 16. Juli, ab 8 Uhr bis Dienstag, 18. Juli, 23.59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Der Rundgang findet hauptsächlich im Freien statt und ist eingeschränkt barrierefrei. Tickets dafür werden ausschließlich verlost, es gibt sie nicht zu kaufen.