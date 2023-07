Die Heidelbeersaison hat auch in Brandenburg auf einem Selbstpflücker-Feld der Pomona Gartenbau GmbH begonnen. ZB-FUNKREGIO OST +++

Ob in Kremmen, Luckenwalde oder Beelitz: Zahlreiche Landwirte bieten in der Umgebung die Möglichkeit an, Heidelbeeren zu pflücken