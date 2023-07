Odeg entschuldigt sich für defekte Zug-WCs

Beim Bahnunternehmen Odeg haben diese Woche defekte WC-Anlagen in einem Zug für Unmut bei den Fahrgästen gesorgt. Auf der Strecke von Wismar zum Flughafen BER Berlin Brandenburg (RE8 Nord) fielen am vergangenen Montag alle drei WC-Anlagen aus. „Das ist nicht gut, und wir bedauern das sehr“, sagte Odeg-Sprecherin Dietmute Graf am Freitag. An den Toiletten seien Schläuche undicht und die Anlagen zudem voll gewesen. Deswegen seien sie zugeschlossen worden.

Schwerin/Rostock (dpa/mv). Beim Bahnunternehmen Odeg haben diese Woche defekte WC-Anlagen in einem Zug für Unmut bei den Fahrgästen gesorgt. Auf der Strecke von Wismar zum Flughafen BER Berlin Brandenburg (RE8 Nord) fielen am vergangenen Montag alle drei WC-Anlagen aus. „Das ist nicht gut, und wir bedauern das sehr“, sagte Odeg-Sprecherin Dietmute Graf am Freitag. An den Toiletten seien Schläuche undicht und die Anlagen zudem voll gewesen. Deswegen seien sie zugeschlossen worden.

In der „Schweriner Volkszeitung“ hatte sich eine Passagierin des Zuges gemeldet. Sie berichtete von einer Ansage im Zug, dass es vor Wittenberge einen Zwischenstopp gebe für einen Toilettengang im Freien. „So eine Zugfahrt hätte es ja nicht mal in der DDR gegeben“, sagte die Schwerinerin der Zeitung.

Den Zwischenstopp als „Toilettenpause“ in Karstädt vor Wittenberge habe es gegeben, sagte Graf. Ob die Durchsage so erfolgt sei, werde aber noch geprüft. Odeg verwies darauf, dass die WC-Anlagen computergesteuert seien. Es gebe tägliche Entsorgungen und in Wismar jede Nacht zusätzliche WC-Behandlungen. „Wir sind bei dem Thema sensibilisiert und arbeiten dran.“

Für die starke Toilettennutzung auf der Strecke gebe es mehrere Gründe, darunter das derzeit hohe Passagieraufkommen wegen des Deutschland-Tickets, die Urlaubszeit und auch die heißen Temperaturen, wodurch mehr getrunken werde. An die Fahrgäste appellierte sie auch, sachgemäß mit den Zugtoiletten umzugehen, um Verstopfungen zu vermeiden. „Es ist manchmal unglaublich, was wir in Toiletten finden, angefangen von Feuerzeugen, über Glasscherben, Babywindeln bis hin zu nicht auflösbaren Feuchttücher.“

Die 2002 gegründete Odeg befördert nach eigenen Angaben in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen etwa 21,9 Millionen Fahrgäste im Jahr. Auf 15 Strecken mit einer Gesamtstreckenlänge von rund 1560 Kilometern sind 80 Fahrzeuge im Einsatz, die jährlich rund 18,4 Millionen Zugkilometer zurücklegen.