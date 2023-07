CSD Berlin 2023: Das ist die Route beim Christopher Street Day

Hunderttausende werden beim Christopher Street Day (CSD) 2023 in Berlin erwartet. Hier erfahren Sie den Verlauf der Route.

Die Demo zum Christopher Street Day (CSD) zieht an der Siegessäule vorbei zum Brandenburger Tor.

Berlin. Der diesjährige CSD in Berlin lockt wieder Hunderttausende Menschen nach Berlin. Der Veranstalter rechnet mit einer halben Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von Berlin-Mitte aus durch die City laufen wollen – um dann am Nachmittag gemeinsam vor dem Brandenburger Tor zu feiern. Wie genau ist der Verlauf der Route? Was muss man über die Strecke beim Christopher Street Day 2023 wissen. Alle Infos im Überblick.

Veranstaltung Christopher Street Day (CSD) Ort Berlin Termin 22. Juli 2023, 12 Uhr

Abschlusskundgebung ab 16.30 Uhr

Ende gegen Mitternacht Start Leipziger Straße Ziel Straße des 17. Juni

Brandenburger Tor Teilnehmer

(2022) 600.000 (laut Veranstalter)

150.000 (laut Polizei)

CSD Berlin 2023: Die Route im Überblick

Foto: csd-berlin.de

Beim CSD 2023 laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gleiche Route wie im Vorjahr. Die Demo startet an der Leipziger Straße (Ecke Spittelmarkt) in Berlin-Mitte, verläuft dann Richtung Westen bis zum Nollendorfplatz, zieht dann zur Siegessäule, wo sie einbiegt auf die Straße des 17. Juni. In der Nähe der Rückseite des Brandenburger Tors findet dann die Abschlusskundgebung statt. Die Route beim CSD im Detail:

Start: Leipziger Straße Ecke Spittelmarkt

Leipziger Straße Ecke Spittelmarkt Leipziger Straße

Potsdamer Platz

Potsdamer Staße

Bülowstraße

Nollendorfplatz

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße

Lützowplatz

Klingelhöferstraße

Hofjägerallee

Großer Stern

Ziel: Straße des 17. Juni (zwischen Kleiner Stern und Platz des 18. März, der Rückseite des Brandenburger Tors)

Sperrungen und Verkehrsbehinderungen beim CSD 2023 in Berlin

Entlang der Strecke kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen. Empfohlen wird, in der Innenstadt auf S-Bahn und U-Bahn auszuweichen, da viele Buslinien wegen des Umzugs umgeleitet, verkürzt oder unterbrochen sein werden. Details dazu sind auf der Seite der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zu finden.

CSD 2021 in Berlin - das sind die Bilder

