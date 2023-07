Wetter in Berlin: Deutscher Wetterdienst warnt vor Rekordhitze

Ob in Hamburg in den Boberger Dünen oder anderswo: Deutschland ächzt unter der Hitze. Was hilft im Umgang mit hohen Temperaturen? Ein paar Tipps.

Berlin. Es wird heiß, sehr heiß in Berlin! Am Samstag erreicht die spanische Hitze auch die Hauptstadt mit Temperaturen von 33 bis 37 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Hitze ausgegeben. Diese gilt in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr. "Am Samstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Samstag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen", heißt es auf der DWD-Website.

Wetter in Berlin: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze"

Abkühlung bei Hitze ist wichtig, um keine gesundheitlichen Schäden davon zu tragen.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."

Auf die Hitze könnte ein Gewitter folgen. Laut DWD gibt es am späten Samstagabend und im Laufe der Nacht zum Sonntag in Berlin eine ansteigende Schauer- und Gewitterneigung. Außerdem können ab Nachmittag im Berliner Raum bis in den Norden Brandenburgs gebietsweise und vorübergehend Wind- und Sturmböen zwischen 50 und 75 km/h auftreten - auch abseits von Schauern und Gewittern.

Wann sind Sonne und Hitze besonders gefährlich?

Ausgetrocknete Grünflächen im Mauerpark Berlin.

Foto: picture alliance / Global Travel | Jürgen Held

Mittags ist die Sonne am stärksten. Daher sollten Kinder in der Mittagsonne, also ungefähr zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, eine Pause beim Spielen im Freien einlegen, erklärt eine Sprecherin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Auch beim Schwimmen und Plantschen am Wasser sei die Gefahr groß. „Denn Wasser reflektiert die UV-Strahlung und verstärkt sie dadurch.“ UV-Strahlung ist Teil des Sonnenlichts. Sind wir dieser UV-Strahlung zu lange ausgesetzt, kann unsere Haut rot werden, jucken oder brennen. Das nennt man Sonnenbrand. „Kinderhaut ist besonders zart und empfindlich“, erklärt die Sprecherin.

Wie kann man sich schützen?

Vor UV-Strahlen schützt etwa Sonnencreme. Die sollte mindestens eine halbe Stunde bevor man rausgeht aufgetragen und etwa alle zwei Stunden erneuert werden, rät die Fachfrau. Auch eine Kopfbedeckung wie eine Kappe oder ein Tuch, Schuhe und eine Sonnenbrille bieten Schutz. Am besten sucht man sich dann noch ein schattiges Plätzchen unter einem Baum oder einem Sonnenschirm. Luftige Kleidung, die nicht einengt, kann Hitze erträglicher machen.

Wetter in Berlin: Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes

Sonntag, 16. Juli 2023: Am Sonntag wechselnd bewölkt, am Vormittag noch gebietsweise Regen, der rasch über Oder und Neiße abzieht, nachfolgend trocken. Temperaturanstieg auf 26 bis 29 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwestwind. Örtlich Windböen (Bft 7). Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Montag neben Wolkenfeldern zeitweise klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 12 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Montag, 17. Juli 2023: Am Montag neben Quellwolken viel Sonnenschein. In Nordbrandenburg geringe Schauerneigung, sonst trocken. Höchstwerte 25 bis 29 Grad, in Berlin um 27 Grad. Überwiegend mäßiger Wind aus Südwest bis West, lokal Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder wolkig. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 15 bis 12 Grad. Schwacher Wind um West.

Dienstag, 18. Juli 2023: Am Dienstag wechselnd bewölkt, im weiteren Tagesverlauf gebietsweise stark bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 24 bis 28 Grad. Mäßiger Westwind. In der Nacht zum Mittwoch von Nordwesten Durchzug höherer Wolkenfelder. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 12 Grad. Schwachwindig.