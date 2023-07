CSI Neustadt-Dosse 2024 durch Züchter-Highlight aufgewertet

Das seit dem Jahr 2000 im brandenburgischen Neustadt (Dosse) stattfindende Reitturnier CSI wird ab dem kommenden Jahr weiter aufgewertet. Erstmals wird das Hallenturnier in der Graf von Lindenau-Halle in Kooperation mit der Hengstkörung, der Auswahl der Hengste für die Zucht, und der Auktion des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt gemeinsam ausgetragen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten.