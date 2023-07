Verlosung: Gewinnen Sie Tickets für STARS for FREE

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für STARS for FREE in der Parkbühne Wuhlheide an die Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost.

Berlin. Am 26. August 2023 ist es wieder soweit. Hitradio 104.6 RTL lädt zum legendären STARS for FREE in die Parkbühne Wuhlheide ein. Dieses Jahr zum 25. Mal und das Line-Up zur großen Jubiläums-Party wartet mit Top-Acts auf: Mark Forster, Laurell, Kamrad, Lena, ClockClock, Leony und Alle Farben. Die 17.000 Tickets gibt es nirgendwo zu kaufen – nur zu gewinnen. Mit etwas Glück können auch Sie dabei sein! Die Morgenpost verlost 20 Tickets für das Open-Air-Event.

Auf der Bühne in der Köpenicker Wuhlheide ist auch in diesem Jahr Party-Stimmung vorprogrammiert: Hit-Garant Mark Forster ist zurück, nachdem er sich zuletzt für die Produktion seines neuen Albums zurückgezogen hatte. Zudem verschob der 40-Jährige alle 26 Konzerte seiner großen Arena-Tour auf das Jahr 2024 mit der Begründung, mehr Zeit für sich zu brauchen. Umso schöner, dass er am 26. August dabei sein wird und nicht nur das: Auch Lebensgefährtin und Eurovision-Contest Gewinnerin Lena Meyer-Landrut tritt in Köpenick auf. Deutschlands musikalisches Traumpaar auf einer Bühne, wenn auch wohl nicht zusammen, das ist ein seltenes Highlight. Auch das restliche Line-Up bietet mit Laurell, Kamrad, ClockClock, Leony so einige Charts-Breaker zum Mitsingen und ausgelassenem Feiern. Zum Abschluss verwandelt der Kreuzberger House-DJ Alle Farben die Parkbühne Wuhlheide in einen riesigen Dancefloor.

Ausgelassene Stimmung bei STARS for FREE.

Foto: Maurizio Gambarini

Moderiert wird das Open-Air von 104.6 RTL-Programmdirektor und Morgenmoderator Arno Müller: „Das Jubiläum zeigt, wie sehr sich dieses Event in Berlin und Brandenburg etabliert hat. In den vergangenen Jahren standen über 250 Stars auf der Bühne, und mehr als 400.000 Tickets wurden an unserer HörerInnen verschenkt. Das ist einzigartig in der Radiolandschaft! Ich bedanke mich bei meinem Team und unseren Sponsoren und Partnern, die dieses besondere Event auch in 2023 möglich machen.“

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für STARS for FREE am 26. August 2023. Unter morgenpost.de/verlosung können Sie an der Verlosung teilnehmen. Hier finden Sie auch die Teilnahmebedingungen und den Datenschutzhinweis. Teilnahmeschluss: 23. Juli 2023, 23.59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen die Tickets postalisch zugesendet.