Berliner Bäder: CDU fordert mit 7-Punkte-Plan mehr Sicherheit

Berlin. Nach wie vor bleibt das Columbiabad in Neukölln nach einem Polizeieinsatz am Sonntag geschlossen. Auch in anderen Berliner Schwimmbädern kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Nun fordert Burkard Dregger, der für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, mehr Sicherheit und stellt dafür einen „7-Punkte-Plan“ vor.

In einer Pressemitteilung fordert er konsequentes Vorgehen gegen Störer. Es sei inakzeptabel, dass diese „die fröhliche Nutzung einiger öffentlicher Bäder“ unmöglich machen würden. Darüber hinaus sei es die Aufgabe der Berliner Bäderbetriebe, Sicherheitsdienste zu engagieren. Dies sei bislang „nicht in ausreichendem Maße“ geschehen.

Als geeignetes Mittel nennt er weiterhin Hausverbote für die gesamte Badesaison. Dazu sollten die Bäder die Personalien der Personen aufnehmen, gegen die ein Hausverbot erteilt wird. Um diese dann durchzusetzen, müssen Dreggers Ansicht nach Einlasskontrollen eingeführt werden. Wer keinen Ausweis habe, dem müsse der Zutritt zum Bad verweigert werden.

Mobile Polizeiwachen vor Sommerbädern

Ein weiterer Punkt in Dreggers Plan ist die Einführung von Besuchsobergrenzen, die die jeweiligen Bäder festlegen sollten. So solle Überbelegung verhindert werden. Zudem müsse die Polizei hinzugezogen werden, sollte es zu Straftaten in den Bädern kommen oder „gegen die Durchsetzung des Hausrechtes Widerstand geleistet“ werden.

Zuletzt schlägt Dregger noch den Einsatz mobiler Polizeiwachen vor. Sie sollten an denjenigen Sommerbädern stationiert werden, an denen es in der Vergangenheit besonders häufig zu Ausschreitungen gekommen war. Laut einer Mitarbeiterin der Bäder-Betriebe, wären das die Sommerbäder Pankow und Am Insulaner.

