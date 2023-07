Bomben-Entschärfung: Über 15.000 Menschen betroffen

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn müssen am Donnerstagmorgen mehr als 15.000 Menschen das Gebiet verlassen. Die Polizei hat für die Entschärfung einen 500-Meter-Sperrkreis rund um die Fundstelle eingerichtet. Ab 6.00 Uhr sei jeder und jede dort aufgefordert, das Areal zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Betroffen seien rund 15.300 Menschen, sagte eine Polizeisprecherin. In der Sperrzone liegen auch drei Kitas, drei Schulen und Horte sowie Geschäfte.